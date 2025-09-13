以前の結婚生活で、自分に自信を失った友人T子。やがて再婚した新しい夫との暮らしのなかで、気づいたことがあって！？ 筆者の友人T子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 最初の結婚生活 前の夫は、大学時代の同級生でいわゆる「俺様タイプ」でした。 私が風邪をひいても「うつすなよ」 と言って何もせず、部屋に一人で引きこもったり、私が食事を作っても手伝うこともなく「これ、味薄くない？」 と文句を