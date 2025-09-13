＜いぎなり東北産RE:STRAT新たなステージへ＞8月9日、いぎなり東北産がメジャーデビュー、グループ結成10周年を迎えました。そして、このコラムも「いぎなり東北産日本武道館への道」から「いぎなり東北産RE:START新たなステージへ」とタイトルを一新し、第二章に突入。記念すべき初回のテーマは「10年目の自己紹介」。再スタートを切るメンバーに新たな目標や未来像を心境の変化を交え、語ってもらいます。◇