歌手で俳優の福山雅治（56）が12日、都内で、主演映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督）の初日舞台あいさつに登壇した。福山は、有村架純（32）演じるめいで父を殺された神尾真世と事件の謎に挑む、元マジシャンの神尾武史役。マジックの猛練習に励み、劇中でも披露している。「やっと見ていただけました。おひとりおひとりの感想を聞きたい気持ち」と感慨深げ。原作者東野圭吾氏からのメッセージが代読され「次はトム・クル