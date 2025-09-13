学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の組織委員会は、米国のアイビーリーグ選抜チームの挑戦を支援するクラウドファンディングを始めた。アイビーリーグは米国北東部の８大学（ハーバード大、ブラウン大、コロンビア大、コーネル大、ダートマス大、ペンシルベニア大、プリンストン大、イェール大）の総称で、いずれも世界有数の名門私立大。出雲駅伝では１９９８年からアイビーリ