人気YouTuberのネコ山が自身のチャンネルで、「一撃35000円ﾀﾞｧｧｧ WAONチャージで12%還元狙え ポケットカードキャンペーン攻略」と題し、ポケットカードのリボキャンペーンを徹底解説した。動画の冒頭、ネコ山は「しょぼいキャンペーンはもういいっすよー。一撃で大量のポイントが欲しいっす。できれば現金で」と独自の視点から、現金級のポイントを一気に狙う“ガチ勢”の本音を語った