俳優の風間俊介（42）が12日、自身のインスタグラムを更新。”永遠の推し”との2ショットを公開した。【写真】「神コラボ」”永遠の推し”と2ショットを公開した風間俊介大のディズニー好きで知られる風間は「私の永遠の推しとの1枚」とつづり、ミッキーマウスとの2ショット写真をアップ。ミッキ―マウスと肩を組んだ風間が満面の笑顔でピースサインを決めた、うれしそうな雰囲気が伝わる1枚となっている。「#wdw」「#magick