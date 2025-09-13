元サッカー日本代表の内田篤人が、きょう13日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）にロケゲストとして出演。「日本列島ダーツの旅」に初挑戦する。【番組カット】世界195ヶ国の人と乾杯しようの旅の模様内田は、秋田・由利本荘市西目町へ。漁港で運搬作業中の男性に話しかけるも、秋田の方言に困惑する。海岸で出会ったサーファーたちは、元プロスノーボーダーと判明。中にはスノーボー