「2011年3月11日の東日本大震災から1000年ぶりの『大地変動の時代』に入った」そう言うのは、京都大学名誉教授で地学の第一人者・鎌田浩毅さんだ。「3.11」以降、首都直下地震や南海トラフ巨大地震などが誘発されることも懸念されているが、さらに、こうした地震によって誘発される可能性があるのは火山の噴火だという。著書『災害列島の正体――地学で解き明かす日本列島の起源』（扶桑社）から、巨大地震と火山の関連について一