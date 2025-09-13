名古屋市の市立学校で、児童・生徒への性暴力等の疑いがある事案が23件あり、詳細調査を行うことが分かりました。 【写真を見る】「膝にのせスキンシップ」「私的に連絡して出かける」児童・生徒への性暴力などの疑い事案23件…名古屋市の調査委員会が詳細調査へ この問題は名古屋市の教員が児童を盗撮し、SNSで共有していたとされる事件を受け、市の調査委員会が市内すべての教職員に児童・生徒への性暴力に関する情報提供を呼