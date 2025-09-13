9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤«¤éÌó1Ç¯¡£º£²ó¤Ï10·î4Æü¤ËÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡ËÆüÊÆ¤Î³ô²Á¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹¥Ä´¤À¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï12Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ì»þ4Ëü4888±ß¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢½ªÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤â3ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î7ÆüÍ¼Êý¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¼­°ÕÉ½ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤Ö¤óÀÐÇË¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤ä¤Ã