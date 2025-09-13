2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。本大会まで1年を切るなか、コンディションが懸念される主力選手のひとりが、冨安健洋だ。近年、度重なる怪我に悩まされている冨安は、昨シーズンはアーセナルで6分しかプレーできず。膝の再手術からの復帰を目指すなか、今年7月にアーセナルとの契約を解除。現在は無所属となっている。『SportsBoom』によれば、フリーエージェントになった26歳の冨安にフランクフルトとミランが興味を