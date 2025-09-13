長崎くんちの踊町の見どころを紹介するシリーズは『榎津町』を紹介します。 最も古い歴史を持つ「川船」に若い力が加わり、今年も “大漁” を目指します。 ◆伝統の絆「榎津町ここにあり」 船の上から水面に目を光らせ、網打船頭が狙いを定めます。 （掛け声） 「よーやーせ」 大きな網で鯉を捕まえる網打ちは、榎津町が奉納する「川船(かわふね)」の見せ場の一つです。 今年 その大役を任さ