残念ながら、これからもメガソーラーは増え続けそうです。この問題の裏側には「環境破壊で得をする」という驚きのスキームがありました。空き家問題とも共通する、日本の美しい自然を蝕む根深い構造とは？（ノンフィクションライター窪田順生）中国資本は出ていけ？怒る相手を間違える人が続出日本全国で「メガソーラー反対」の動きが盛り上がっている。岩手県大船渡市では、大規模太陽光発電事業者「自然電力」（福岡市）に