11日、愛知県高浜市で、原付バイクに乗っていた男性を乗用車ではねて重傷を負わせたにもかかわらず、そのまま逃げたとして、23歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】原付バイクに追突もそのまま逃走…重傷ひき逃げの疑いで23歳の男を逮捕 逮捕されたのは、高浜市に住む会社員・杉浦遼容疑者23歳です。 警察によりますと、杉浦容疑者は11日午後5時半ごろ、乗用車を運転中に、高浜市小池町の市道で、前を走る原付バイクに追突