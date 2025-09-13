ロシアの無人機がウクライナの隣国ポーランドの領空に侵入したことを受けて、NATO＝北大西洋条約機構はヨーロッパ東部の防衛態勢を強化すると発表しました。NATOルッテ事務総長「ロシアの無謀な行動は非常に危険だ。意図的だったかにかかわらず、容認できるものではない」NATOのルッテ事務総長は12日、ヨーロッパ連合軍のグリンケウィッチ最高司令官と共同で記者会見を行い、「ロシアの無人機がEUやNATOの領空に侵入することは絶