小泉農水相が自民党・総裁選に立候補する意向を固め、来週、記者会見で正式に表明する方針です。“ポスト石破”レースの動きが加速していますが、野党からは「1年前の敗者復活戦みたい」と厳しい声があがっています。■小泉農水相、来週正式に会見を開く方針小泉進次郎農水相（44）「おいしい」12日のお昼時、小泉農水相が食べていたのは、スルメイカを使ったラーメン。能登半島地震の復興支援のため作られたもので、関係者らとと