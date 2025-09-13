アメリカのトランプ大統領は12日、ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領に対し、我慢の限界に近づいていると不満を示しました。ウクライナの和平合意に向けた交渉が進展せず、ロシアによるウクライナへの攻撃が続く中、トランプ大統領は12日、FOXニュースの番組でプーチン大統領に対する不満をあらわにしました。――プーチン氏への我慢はもう限界か？トランプ大統領「そうだ、急速に限界に近づいている。でも対話には（