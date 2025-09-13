夏の希望は叶わなかった。冬にどうなるかは、まだ分からない。前田大然はこの夏、セルティックに移籍を志願していたことを明らかにした。名前こそ出さなかったが、個人合意に達していたクラブもあったという。だが、最終日まで願い出ていたが、セルティックからゴーサインは出なかった。日本代表FWの告白は議論を呼んでいる。退団してのステップアップを望んでいたことが判明し、不満を持つ選手を抱え続けるのはリスクでもあ