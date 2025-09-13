俳優の山下智久（40）が12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身が主演を務めるドラマに登場したドクター・ヘリとの別れを報告し感謝した。山下は08年7月からフジテレビ系ドラマ「コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-」に主演。劇中に登場したドクターヘリの動画とともに、「18年間お疲れ様でした」とねぎらいの言葉をかけたもの。さらに「これからは新しい機体になるそうです」と報告した。共演の女優の