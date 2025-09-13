タレントのさとう珠緒（52）が13日までに自身のインスタグラムを更新。インスタを乗っ取られた知り合いのダイレクトメッセージ（DM）に引っかかったことを明かした。さとうは「みなさんにご報告です」として「インスタを乗っ取られた知り合いからのDMに…うっかり引っかかってしまいました」と明かした。そのため「もし私から、なぞのDMが届いた場合は、それは私ではない可能性が高いので、開かないでくださいね！」と伝えた