【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比44銭円安ドル高の1ドル＝147円61〜71銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1729〜39ドル、173円17〜27銭。米長期金利の上昇を手掛かりに、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢だった。