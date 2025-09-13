１１日午後６時半頃、福島市桜本の住宅で、帰宅した一人暮らしの８０歳代男性が２階にクマ１頭（体長約１・５メートル）がいるのを発見した。男性は近くの親戚宅に逃げて無事だった。クマは間もなく立ち去ったとみられる。福島署によると、通報を受けて周囲を警戒していた署員が同７時５０分頃、特徴の似たクマが住宅近くのやぶに入っていくのを確認した。１２日朝に署員が住宅内を調べたところ、クマはいなかった。クマは開い