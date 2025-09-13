国連総会は12日、イスラエルとパレスチナの2国家共存を支持する「ニューヨーク宣言」を採択しました。国連総会で12日に採択された「ニューヨーク宣言」は、イスラエルと将来のパレスチナ国家が共存する「2国家共存」を目指すことを定めたものです。「ニューヨーク宣言」は、「具体的で期限付きの不可逆的な措置を講じる」などとしていて、中心となって支持を呼びかけたフランスをはじめ、日本やイギリスなど142か国の賛成多数で採