3年に1度の現代アートの祭典、国際芸術祭「あいち2025」が13日から始まります。 【写真を見る】国際芸術祭「あいち2025」13日からテーマは「灰と薔薇のあいまに」 3年ごとに開かれるこの国際芸術祭は、「あいちトリエンナーレ」から前回2022年に名称が変わったものです。 今回のテーマは「灰と薔薇のあいまに」で、22の国や地域から62組のアーティストが参加し、現代美術作品の展示やダンスな