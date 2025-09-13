名古屋市議会の9月定例議会が開会し、プレミアム付き商品券の増額などを盛り込んだ補正予算案が提出されました。 【写真を見る】名古屋市議会9月定例議会が開会プレミアム付き商品券の増額盛り込んだ補正予算案提出 （名古屋市広沢一郎市長）「プレミアム付き商品券を発行する地域経済活性化促進事業について、発行額を増額することといたしました」 提出された名古屋市の9月補正予算案は、一般会計の総額でおよそ49億3100