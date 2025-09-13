フィッチレーティングスはフランスの格付けを従来の「ＡＡ－」から「Ａ＋」に引き下げた。見通しは安定的としている。 フランスの一般政府債務比率は、基礎的財政赤字が続くことを反映して、今後も上昇を続ける見通し。累積債務が２０２４年のＧＤＰ比１１３．２％から２０２７年には１２１％に達すると予測され、その後も債務が安定する見通しは明確ではないと説明した。 フランスの２０２４年の債務比率