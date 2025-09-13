12日、三重県菰野町や四日市市付近では1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出ました。 【写真を見る】「気付いた時には店内に水が…」三重県で記録的短時間大雨情報 （中道陸平記者）「三重県四日市市の近鉄新正駅前です。高架下は冠水してしまっている。水は深いところでくるぶしほどの高さまで来ている」 三重県菰野町付近では12日午後7時まで、四日市市付近では午後10時までの1時間に、