きのう夕方、東京・赤坂のオフィスで30代の会社役員の男性を包丁で刺すなどして殺害しようとしたとして、61歳のエチオピア国籍の男が現行犯逮捕されました。エチオピア国籍のゲブレマリアム・メスフィン・ムラレット容疑者（61）はきのう午後5時半ごろ、港区・赤坂のアパレル関連会社のオフィスで30代の会社役員男性の腹を包丁で刺すなどして殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。男性は病院に運ばれま