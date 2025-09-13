東京2025世界陸上女子マラソンには安藤友香（31、しまむら）、佐藤早也伽（31、積水化学）、小林香菜（24、大塚製薬）と、特徴の異なる3人が出場する。大学時代にランニングサークル所属だった小林は、異色経歴の選手として注目されている。安藤と佐藤はともに世界陸上2度目の代表入りだが、安藤が17年ロンドン大会に23歳で出場したのに対し、佐藤は23年ブダペスト大会に29歳で出場した。学年は安藤が1つ上だが、ともに31歳のベテ