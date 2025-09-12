「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が、「ヴァンズ（VANS）」とのコラボレーションシューズを発売した。9月12日からヴァレンティノ銀座店および公式オンラインストアで取り扱っており、9月19日からはヴァレンティノ 表参道店や新宿伊勢丹、阪急うめだ本店、ヴァンズ公式オンラインストアで販売する。 【画像をもっと見る】 コラボは、今年3月に発表された2025-26年秋冬コレクションで登場。ヴァンズの初期モデル