本日9月13日（土）よる9時に第9話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。第8話のラストシーンで、天狗の銃弾に倒れて入院していた和泉さくら（ソニン）が捜査指揮本部に復帰。さくら不在の間、指揮本部を守っていた本庄（瀧内公美）だが、“般若”伊吹（加藤清史郎）からの指名により、人質交換のために叔父であり警備部長の屋代（高橋克典）の引き渡し役を命じられる。一方、伊