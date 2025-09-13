13日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6396枚だった。うちプットの出来高が4086枚と、コールの2310枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の299枚（25円安280円）。コールの出来高トップは4万6000円の387枚（55円安330円）だった。 コールプット 出来