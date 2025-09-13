13日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は235枚だった。うちプットの出来高が146枚と、コールの89枚を上回った。プットの出来高トップは2万7000円の21枚（6円安23円）。コールの出来高トップは5万円の17枚（25円安100円）だった。 コールプット 出来高前日比