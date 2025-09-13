札幌・中央警察署は2025年9月10日、公務執行妨害の疑いで、札幌市豊平区に住む職業不詳の男（44）と女（40）を現行犯逮捕しました。男は9月10日午後7時11分ごろ、札幌方面中央警察署薄野交番内で、地域課の男性警部補（35）に対し「お前の家族まとめてやってやるからな」などと怒号して脅迫し、警察官の職務執行を妨害した疑いが持たれています。女は同日午後7時12分ごろ、薄野交番内で地域課の男性巡査長（32）に対し、腹部を殴る