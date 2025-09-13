13日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は74枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万円の3枚（30円安220円）だった。プットのの合計出来高は63枚。プットの出来高トップは1万円の54枚（1円安4円）だった。 コールプット 出来高前日比