◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)女子シングルス2回戦が行われ、大藤沙月選手が日本勢唯一の準々決勝進出を決めました。早田ひな選手(世界ランク13位)は王曼碰選手(同2位/中国)と対戦。2-2で最終第5ゲームを迎えると序盤は接戦となりましたが、中盤にリードを奪われ7-11で敗れ、フルゲームの末ベスト16敗退となっています。大藤沙月選手(世界ランク10位)は張本美和選手(同6位)に勝利し準々決勝進出。