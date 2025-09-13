7月のインターハイの陸上男子100メートルで、“10秒00”の高校記録で優勝した星稜高校2年生の清水空跳(そらと)選手が、8月金沢市にて練習を公開。日本の報道各社の他、ドイツメディアも訪れるなど、世界から注目される16歳の練習に迫りました。インターハイ決勝で、10秒00(風＋1.7)のタイムで大会制覇。洛南高校時代に桐生祥秀選手(日本生命)が記録した10秒01のU18、U20の日本記録と日本高校記録を塗り替える大会記録を打ち立てま