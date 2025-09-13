「hololive DEV_IS」に所属する音楽アーティストVTuberグループ・ReGLOSS（リグロス）の一条莉々華さんが、12日にエックスで手料理を披露。ファンから「美味しそう」と称賛の声が上がった。【写真】ファンも驚き！飯テロすぎる一条莉々華さんの手料理パックご飯に梅干しと焼いたウインナーをのせただけの“限界飯”を紹介し、母親から心配のLINEがきたことがネットで話題になった莉々華さんだが、今回の投稿では「やばい料理