◆米大リーグカブス６―４レイズ（１２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手は１２日（日本時間１３日）、本拠のレイズ戦に８月２８日ジャイアンツ戦以来のベンチスタート。最後まで出番なく１３試合ぶりの欠場となった。試合はレイズが初回に３点を先制したものの、２回にカブスが４安打を集め同点。カブスは３回には新人のバレステロスの三塁打と内野ゴロで２点を勝ち越した。４回に両軍が