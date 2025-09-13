女優の吉瀬美智子が１２日までに自身のインスタグラムを更新。女子会の夜を公開した。「銀座ナイト最高な夜」と題し、友人と２人笑顔ではしゃいでいる姿を投稿。背景には数本のおしゃれなボトルや広々とした座席が写っている。この投稿にファンからは「綺麗で素敵です」「益々爽やか美魔女の美智子さんになっています！！」「幸せそうな２人ですね」「楽しさがにじみ出てます」などの声が寄せられている。