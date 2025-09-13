9月17日〜20日、東京・初台の新国立劇場で上演される朗読劇「たとへば君四十年の恋歌」の開幕が迫る中、都内で最終の稽古が行われた。【写真】この記事の写真を見る（6枚）主演は、今年芸能生活50年を迎えた浅野ゆう子さんと、同じく芸能生活60周年を迎えた中村梅雀さん。大ベテランのふたりが、体当たりで最後の総仕上げに取り組んでいる。主演・浅野ゆう子中村梅雀原作は『たとへば君四十年の恋歌』（文春文庫）。