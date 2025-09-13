【レトロファービー ミニチュアパッケージコレクション】 9月中旬 発売予定 価格：1回300円 ファービー（ホワイト） タカラトミーアーツは、ガチャ商品「レトロファービー ミニチュアパッケージコレクション」を9月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、1999年にTOMYより発売された玩具「初代Furby（フ