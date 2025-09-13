アメリカのトランプ大統領の盟友として知られる保守派の活動家が銃撃され死亡した事件で、捜査当局はユタ州に住む22歳の男を逮捕しました。ユタ州の大学で保守派の活動家チャーリー・カーク氏が射殺された事件で、捜査当局は12日、州内に住むタイラー・ロビンソン容疑者を逮捕したと発表しました。この事件では、現場近くの雑木林から犯行に使われたライフル銃が見つかっていますが、ロビンソン容疑者が「タオルに包んだライフル銃