¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï9·î12Æü¡¢J£±Âè29Àá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£½ÅÍ×¤Ê¾å°ÌÂÐ·è¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢£°¡Ý£°¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¿À¸Í¤ÎDF¼ò°æ¹âÆÁ¤¬¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤ÆÆó¼¡¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë·Á¤òÂ¿¤¯ºî¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡Ö½³¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò½¦¤Ã¤Æ¥»¥«¥ó¥É¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Á°È¾¤À¤Ã¤¿¡×¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥´¡¼