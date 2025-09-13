世界2位の王曼碰に惜敗した早田ひな(C)Getty Images卓球の国際大会「WTTチャンピオンズマカオ」は現地時間9月12日に女子シングルス2回戦が行われ、早田ひな（世界ランク13位）は、日本勢に対して6年間無敗の王曼碰（同2位・中国）にフルセットの末、惜敗した。【写真】煌びやかなジュエリーを身につけ微笑む早田ひなをチェック早田は過去3戦全敗の難敵相手に、第1ゲームを5−7の2点ビハインドから怒涛の6連続ポイ