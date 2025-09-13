自民党総裁選への出馬の意向を固めた小泉農水大臣は、「野党と協力する環境をどうやったら作れるか考えている」などとして、野党との連携に意欲を見せました。自民党小泉進次郎 農水大臣「政治を前に動かすには野党と協力しなければできないんです。こういう環境をどうやったら作れるのか。そういった中で自分が何ができるのかなと、こんなことをずっと考えてます」TBSのBS報道番組に出演した小泉氏はこのように述べ、野党