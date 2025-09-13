軍事クーデター後の内戦が長期化しているミャンマーで、軍が高校を空爆し、生徒ら22人が死亡したということです。現地メディアによりますと、ミャンマー西部ラカイン州で12日、ミャンマー軍の航空機が地元の高校を空爆しました。爆弾は2発投下され、校内にいた生徒ら22人が死亡したほか、26人がけがをしたということです。この地域は、ミャンマー軍と敵対する少数民族武装勢力「アラカン軍」が支配しています。2021年のクーデター