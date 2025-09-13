突然ですが、「ガクチカ」が何の略か知っていますか？就活で自分の味方になってくれるガクチカ。わかりますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「学生時代に力を入れたこと」でした！就活生の会話でよく出てくる「ガクチカ」。実はこの言葉、面接やES（エントリーシート）で必ずといっていいほど聞かれるお決まりの質問から生まれた略語なんですよ！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分か