保育園に子どもを預ける保護者にとって、園は「安心して預けられる当たり前の場所」に見えるかもしれない。しかしその背後で、業界全体は静かに揺らぎ始めている。少子化と労働人口減少という大きな流れの中で、人材確保はますます困難になっていく現状がある。だからこそ本来なら、保育園は経営の工夫や持続可能性への備えを強めなければならないはずだ。ところが現実には、経営努力を避け、責任を行政に委ねる文化が根強く残って