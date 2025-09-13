特集！15日、月曜日は「敬老の日」です。「健康長寿県」として知られる信州には、パワフルなお年寄りも大勢いらっしゃいます。元気の源が「卓球」という87歳の女性に密着しました。軽やかなステップ。安定したスイング。安曇野市の卓球おばあちゃん、林陽子さん、87歳です。午後8時すぎ。ボールを打つ音が響く卓球場。林さんの日課は週2、3回の練習です。卓球仲間塩入まき子さん（82歳）「２人で練習するのは1週間に1回。